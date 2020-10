Atualizado em 4 out 2020, 12h47 - Publicado em 4 out 2020, 12h40

A escolha do desembargador do TRF-1 Kassio Nunes ao STF marca uma guinada de Jair Bolsonaro no Planalto.

O bolsonarismo palaciano, antes ciente de cada passo do capitão, ficou completamente no escuro na escolha do novo futuro ministro do Supremo.