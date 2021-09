Bolsonaro decide abraçar resgate de juízas afegãs

Na esteira de um movimento puxado por entidades do meio jurídico e por magistrados de tribunais superiores, Jair Bolsonaro deve realizar nesta quinta uma reunião ministerial para avaliar medidas urgentes de concessão de asilo para juízas afegãs que tentam deixar o país desde a tomada de poder pelo Talibã.

Nos últimos dias, uma ampla mobilização no meio jurídico buscou apoio dos ministros do governo, tanto no Itamaraty quanto na Defesa, para criar condições de saída para as juízas.

Ministra do STM, Maria Elizabeth chegou a conversar com o chanceler Carlos Alberto França e com Walter Braga Netto sobre o tema. Dessas conversas surgiram a disposição dos ministros de levarem o tema ao próprio Bolsonaro, que teria abraçado a causa.