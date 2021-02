Bolsonaro dá ordem geral a ministros sobre trocas no primeiro escalão

Jair Bolsonaro usou a reunião ministerial desta semana para mandar um recado claro aos auxiliares: as especulações sobre trocas nos ministérios precisam acabar.

Apenas Onyx Lorenzoni mudará de cargo dando lugar ao deputado João Roma (Republicanos-BA), que assumirá o Ministério da Cidadania se ACM Neto e seus antigos amigos do DEM não atrapalharem.

Roma e os caciques do Republicanos atuam desde meados do ano passado para conseguir um espaço na Esplanada. Quando tudo estava caminhando bem, a briga entre ACM e Rodrigo Maia lançou luz sobre o cacique baiano, fazendo com que a amizade dele com Roma fosse vista como um favor de Bolsonaro em troca do apoio do DEM e não um acerto com o partido de Roma.