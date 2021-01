Bolsonaro culpa Pazuello por perda de popularidade e atraso da vacina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Poucas coisas têm tirado tanto a paz de Jair Bolsonaro quanto a cobrança das redes sociais pelo atraso da vacina.

O discurso que sustentava Eduardo Pazuello no cargo, para muitos bolsonaristas graúdos, acabou. O mestre em logística falhou.

Mesmo insatisfeito, Bolsonaro gosta de Pazuello e por isso chamou os ministros nesta semana para oferecer ajuda ao general.

Na reunião ministerial, meio brincando, meio à vera, o presidente disse que a Covid-19 “baqueou Pazuello e que ele não dá conta de mais nada”. Foi a forma de Bolsonaro mostrar que está vendo a trapalhada causada pelo auxiliar.

O clima para Pazuello só melhorou depois de o ministro ter saído do seu tradicional isolamento para praticar o esporte preferido do presidente: bater na imprensa. As declarações de quinta agradaram ao chefe e serviram para aliviar um pouco a pressão sobre o general. Só um pouco.

Bolsonaro, como se sabe, costuma preservar os auxiliares até o momento em que a coisa começa a prejudicar a sua popularidade.