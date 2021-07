Bolsonaro começa a receber dieta cremosa e pode ter alta nos próximos dias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A equipe médica que acompanha o presidente Jair Bolsonaro divulgou novo boletim médico no início da tarde deste sábado informando que ele “continua evoluindo satisfatoriamente, apresentando melhora clínica e laboratorial”.

O comunicado diz ainda que o presidente receberá ao longo do dia “dieta cremosa não fermentativa” e fala na possibilidade de alta nos próximos dias.

“Se continuar havendo boa aceitação, a equipe médica assistente decidirá pela alta nos próximos dias”, conclui o boletim.

Bolsonaro está internado desde quarta-feira, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. No mesmo dia, ele foi diagnosticado com obstrução intestinal e foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

A nota foi assinada pelo cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, pelo cardiologista Ricardo Camarinha, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique e pelos diretores do Vila Nova Stard, Antonio Antonietto e Pedro Henrique Loretti.