Bolsonaro começa a articular a troca na Cidadania

Na esteira dos rumores de que o deputado João Roma (Republicanos-BA) pode assumir o comando do Ministério da Cidadania no lugar de Onyx Lorenzoni, quem tem audiência com Jair Bolsonaro logo mais é o cacique do partido de Roma, o deputado Marcos Pereira. Antes, o presidente se reunirá com o interino da Secretaria-Geral da Presidência, Pedro Cesar Sousa, que dará lugar a Onyx Lorenzoni.