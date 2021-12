Bolsonaro cancela viagem ao Paraguai

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secom informou no fim da manhã desta segunda-feira que a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Paraguai teve que ser cancelada por conta das condições climáticas em Bonito (MS), onde ele desembarcaria.

Bolsonaro iria até Carmelo Peralta para participar da cerimônia de lançamento da pedra fundamental para construção da Terceira Ponte Brasil-Paraguai, marcado para as 11h30. O evento ainda deve ocorrer, sem sua presença. A obra vai ligar a cidade paraguaia a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul.

Por causa do mau tempo, Bolsonaro teve que pousar na Base Aérea de Campo Grande, de onde retornará para Brasília, segundo a Secom. Na cidade, o presidente fez uma visita ao Mercadão Municipal, onde provocou aglomeração, e seguiu para o Comando Militar do Oeste.