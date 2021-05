Bolsonaro blinda André Mendonça em café com evangélicos

Jair Bolsonaro frustrou a bancada evangélica da Câmara na semana passada ao chamar a turma para um café e levar o AGU André Mendonça junto.

Alguns grupos de deputados evangélicos estavam preparados para abrir conversa com Bolsonaro sobre outros nomes evangélicos na disputa pela vaga no STF. A presença do preferido de Bolsonaro no café quebrou o clima.

Uma ala de deputados evangélicos diria a Bolsonaro, se tivesse chance, que não consideraria ruim se o presidente deixasse Mendonça de lado para indicar o presidente do STJ, Humberto Martins, candidato de Flávio Bolsonaro, ou o desembargador do TRF-2 Wiliam Douglas.