Bolsonaro autoriza entrada de tropas dos EUA no Brasil

Atualizado em 14 out 2021, 08h50 - Publicado em 14 out 2021, 09h28

Jair Bolsonaro, que já ensinou a Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que “quando acaba a saliva, tem que ter pólvora”, autorizou nesta quinta a entrada de tropas americanas em território brasileiro.

A “permanência temporária” das forças militares dos EUA por aqui vai se dar entre 28 de novembro e 18 de dezembro, quando as tropas americanas e o Exército brasileiro farão um exercício de “adestramento combinado” no Vale do Paraíba, entre Resende (RJ) e Lorena (SP).

Serão 240 soldados americanos armados e equipados para o exercício militar.