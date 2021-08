Bolsonaro apresenta MP sobre venda direta de etanol por produtores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro cansou de esperar a tramitação no Congresso de projeto que prevê a venda direta de etanol pelas usinas aos postos, eliminando a intermediação das distribuidoras de combustíveis.

O Palácio do Planalto apresentou nesta quarta uma medida provisória sobre o tema, que foi inspirada no projeto do ex-deputado federal e atual prefeito de Maceió, JHC.

Bolsonaro tem reclamado do preço dos combustíveis e acredita que a MP pode ajudar a reduzir os valores gastos pelos brasileiros na hora de abastecer, ao menos para aqueles que usam o etanol.

Os combustíveis pressionam a inflação e as eleições estão logo ali. “A iniciativa propicia maior eficiência logística, com benefícios diretos aos consumidores, e maior competitividade ao setor. Ainda melhora o ambiente regulatório e trata de aspectos tributários do setor de combustíveis automotivos”, diz o Planalto.