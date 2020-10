Bolsonaro aposenta Celso de Mello e indica Kássio Nunes

Está no Diário Oficial desta sexta-feira a indicação do desembargador federal Kassio Nunes Marques para a vaga que será aberta no STF com a aposentadoria do ministro Celso de Mello.

A aposentadoria do decano, que ocorre no próximo dia 13, também está formalizada em um ato publicado e assinado por Jair Bolsonaro.

Em mensagem transmitida ao Senado, também publicada no DOU, o presidente diz que a rapidez na apresentação no nome de Kassio tem a ver com “a necessidade de prévia organização para o funcionamento das deliberações dessa Casa, em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus”.

Para ser confirmado no cargo, o desembargador terá que passar pela sabatina dos senadores. O que deve ocorrer sem grandes emoções.