Bolsonaro anuncia recondução de Augusto Aras na PGR

O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco, nas redes, que enviou ao Senado o ato em que comunica aos senadores a decisão de reconduzir Augusto Aras para mais dois anos de mandato no comando da PGR.

“Encaminhei ao Senado Federal mensagem na qual proponho a recondução ao cargo de procurador-geral da República o Sr. Antônio Augusto Aras”, escreveu Bolsonaro.

O atual procurador-geral da República chegou a ser cotado para ocupar a cadeira de Marco Aurélio Mello no STF, mas acabou perdendo a disputa para o chefe da AGU, André Mendonça.

Aras agora irá passar por nova sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovado na comissão e no plenário da Casa, ficará mais dois anos no cargo.

Ao reconduzir Aras, Bolsonaro ignora novamente a lista tríplice da ANPR, que elegeu outros nomes para o comando do MPF.