Bolsonaro anuncia auxílio emergencial de 300 reais

Além de anunciar o envio da reforma administrativa ao Congresso na próxima quinta-feira, Jair Bolsonaro anunciou há pouco o que já se esperava: o auxílio emergencial que será pago até dezembro será mesmo de 300 reais. Uma medida provisória irá viabilizar o pagamento.

As decisões foram tomadas num café da manhã com líderes da base no Palácio da Alvorada. Bolsonaro telefonou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, para relatar as decisões.