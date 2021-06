Bolsonaro atua em causa própria ao dispensar máscara a quem já teve Covid

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao boicotar a política do Ministério da Saúde sobre o uso de máscara, acabando com a obrigatoriedade para quem já teve Covid-19 e para vacinados, Jair Bolsonaro atua em causa própria, já que poderá continuar desrespeitando as regras de segurança na pandemia, agora sem risco de ser punido pelo comportamento inadequado.

Em maio, o governo do Maranhão aplicou uma multa em Bolsonaro por promover aglomerações sem o uso de máscara no estado. Se a medida não for questionada e derrubada pelo STF, o presidente estará livre para seguir ajudando o vírus.