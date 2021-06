Bolsonaro admite que polarizar com Lula é sua melhor estratégia para 2022

É definitivo. Jair Bolsonaro e seu staff tratam Lula como o adversário preferido na luta pela reeleição.

Para o governo, a polarização com o petista é o meio mais seguro de o presidente resgatar os votos dos bolsonaristas arrependidos, hoje assustados com as loucuras do presidente no governo.

De onde saiu esse diagnóstico? De mais uma surreal reunião ministerial no Palácio do Planalto. Na terça, Bolsonaro conduziu duas horas de conversa com ministros. Era um compromisso de governo, mas parecia comitê eleitoral.

Não houve gravação oficial, mas o grosso da conversa girou em torno das possibilidades de reeleição, as estratégias para evitar que uma terceira via se consolide e formas de alimentar a polarização com Lula.