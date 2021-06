“Bolsonaro acorda pensando na minha sunga”, diz Doria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), rebateu as ironias de Bolsonaro dirigidas a seus trajes de praia, exibidos num hotel do Rio de Janeiro no último final de semana.

“Depois de ter tomado duas doses de antirrábica, Jair Bolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes”, publicou Doria no Twitter.

Em live na noite da última quinta, Bolsonaro ironizou o fato de Doria ter sido visto tomando sol sem máscara num hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Vemos um governador de um estado, que não vou falar qual é, que fecha o estado e vai para Miami, e agora foi visto num hotel do Rio de Janeiro com a sunguinha apertadinha. Ninguém sabe quem é… é o sunguinha apertadinha”, afirmou Bolsonaro.