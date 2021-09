Bolsonaristas vibram com depoimento provocativo de Hang na CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O bolsonarismo no entorno do Planalto passou a tarde de quarta-feira em deleite com a atuação de Luciano Hang na CPI da Pandemia. A leitura é de que o empresário conseguiu carimbar o relatório final de Renan Calheiros ao não se deixar intimidar pelos integrantes da comissão durante o longo interrogatório.

Hang, que deve disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina, usou o palanque eletrônico da CPI para fazer propaganda dos seus feitos no comando de sua rede de lojas.

Ele enfrentou os senadores e marcou pontos como presidente Jair Bolsonaro ao provocar em diferentes momentos Calheiros e Omar Aziz.

“Foi um tremendo erro de estratégia da CPI. Perderam a batalha da comunicação”, diz um interlocutor do Planalto.