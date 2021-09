Bolsonaristas cercam a PM em Brasília, que abre barreira na Esplanada

Vídeos que começaram a ganhar as redes no início da noite desta segunda mostram um policial militar cercado por apoiadores de Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O clima é de tensão. O policial chega a sacar a arma no meio do público que o cerca. “Baixa a arma, baixa a arma!”, grita um dos homens que acompanha a situação.

Cercados por manifestantes, os policiais militares que faziam o isolamento da Esplanada ao trânsito de veículos acabaram abrindo a barreira para que carros e caminhões de manifestantes bolsonaristas entrassem na área isolada por questões de segurança.

A partir daí, o que se viu foi uma situação de aparente descontrole, com manifestantes derrubando as barreiras de proteção na Esplanada.