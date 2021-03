Bolsonarista filiado ao PSL é condenado a indenizar Lula

A Justiça de São Paulo condenou José Alberto Bastos Vieira Junior, assessor parlamentar do PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro, a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais.

Em uma publicação feita nas redes sociais em 2019, o assessor do PSL divulgou um vídeo em que aparece disparando 10 tiros em uma foto do petista.

A defesa de Lula alegava que a publicação era uma “manifestação de ódio” que “não se justifica” pelo fato de Lula ser figura pública. O advogado Eugênio Aragão afirmava ainda que o vídeo causava “sensação de medo e insegurança, além de perpetrar ofensa à dignidade”.

Na decisão, o juiz Maurício Tini Garcia, da 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, determinou que o vídeo seja retirado das redes sociais de Vieira Junior — além do pagamento de 5 mil reais ao ex-presidente.

“Os limites foram extravasados na hipótese dos autos, pois a manifestação do réu vai além de mera crítica, mas é marcada por atos de violência, que podem vir a colocar em risco a segurança do autor, à medida que a expressão raivosa do réu, ainda que direcionada à reprodução imagética do autor, pode sugerir atos que viriam a, concretamente, trazer maiores danos”, disse o magistrado.