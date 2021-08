BNY Mellon pagará R$ 35 mil por soluções em open banking

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O banco americano BNY Mellon no Brasil abrirá inscrições, na próxima sexta-feira, para um concurso que pagará 35 mil reais em premiações para as melhores soluções em open banking.

Open banking é uma expressão que significa banco aberto na tradução livre do inglês. O mecanismo em discussão no país permitirá que os clientes dos bancos autorizem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições financeiras.

O serviço promete simplificar e acelerar alguns processos bancários. Por outro lado, há uma preocupação grande em garantir a integridade e o sigilo dos dados compartilhados dos clientes.

O evento do BNY Mellon será um “hackathon”, que é uma maratona digital em que as equipes inscritas recebem uma série de desafios específicos para serem resolvidos em um determinado período de tempo com soluções exclusivas desenvolvidas por elas próprias.

As equipes deverão criar tecnologias com potencial de aplicabilidade no mercado de fundos de investimento.

O banco inscreverá 30 equipes de todo o Brasil. Será dada prioridade a times diversos e que tenham presença equivalente de mulheres e homens.

A premiação será divida da seguinte forma: 20.000 reais para o primeiro lugar, 10.000 mil reais para o segundo lugar e 5.000 mil reais para o terceiro lugar.