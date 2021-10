BNDES amplia lista de produtos financiáveis para setor de Defesa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 27 out 2021, 19h40 - Publicado em 28 out 2021, 08h30

O BNDES decidiu ampliar a lista de bens de Defesa que poderão obter financiamento pelo banco. O novo regulamento passa a valer a partir da próxima segunda-feira, a instituição poderá oferecer crédito a um número maior de fabricantes de produtos da Base Industrial de Defesa brasileira.

O setor nacional de defesa conta com mais de 1.100 empresas, sendo a maior parte de micro, pequeno e médio portes, responsáveis por aproximadamente 285 mil empregos diretos e 850 mil indiretos e por movimentar cerca de 200 bilhões de reais na economia nacional. O valor representa cerca de 4% do PIB.

A iniciativa é um dos resultados do Protocolo de Intenções estabelecido entre o BNDES e o Ministério da Defesa em fevereiro do ano passado. Durante o trabalho, verificou-se que diversas empresas não conseguiam cadastrar seus produtos no Sistema BNDES e não podiam ser financiados pela instituição.

A medida segue a linha de outros normativos específicos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos no banco, como os regulamentos de credenciamento para mobilidade de baixo carbono, para o setor aeronáutico, para aerogeradores e para módulos e sistemas fotovoltaicos.