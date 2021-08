BNDES adere a pacto da ONU pela sustentabilidade

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BNDES anunciou que aderiu aos princípios da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa ligada à ONU para a promoção de valores e princípios entre as empresas nas áreas de meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção.

O objetivo é avançar nos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 2015 na Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário.

Entre os compromissos assumidos estão a erradicação da pobreza e da fome, a adoção de medidas de combate às mudanças climáticas, a promoção da educação inclusiva e a igualdade de gênero.

O banco se comprometeu a informar todos os anos o progresso de suas ações nesses temas e o impacto delas nos avanço geral dos ODS .

A Rede Brasil do Pacto Global foi criada em 2003. No Brasil, são cerca de 1.400 integrantes entre empresas e entidades. O Pacto Global no mundo tem mais de 16 mil membros e 160 países.