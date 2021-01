Blogueiro ganha prisão domiciliar, sem contato com bancada bolsonarista 

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta terça-feira que o blogueiro Oswaldo Eustáquio seja solto e siga para prisão domiciliar, em Brasília.

Ele estava preso desde de 18 de dezembro.

Na decisão, o ministro do STF determinou que Eustáquio use tornozeleira eletrônica e o proibiu de manter contato com dezenas de pessoas, entre os quais 9 parlamentares da bancada bolsonarista.

Nessa relação estão deputados que respondem pela acusação de praticar atos antidemocráticos, como Junior Amaral (PSL-MG), Daniel Silveira (PSL-RJ) e Otoni de Paula (PSC-RJ). Na lista, consta ainda os nomes das deputadas também do PSL Aline Sleutjes (PR), Bia Kicis (DF), Carla Zambelli (SP), Carolina de Toni (SC) e o deputado general Girão Monteiro (PSL-RN).

Por algum lapso, na lista aparece também o nome do ex-senador Arolde Oliveira, que morreu de Covid-19 no ano passado.