‘Blindar Pazuello é escárnio com mortos da pandemia’, diz senador petista

“Criar um ministério para blindar Eduardo Pazuello é mais um escárnio com as 300.000 vítimas da péssima gestão na Saúde e um desrespeito com as famílias enlutadas e a população angustiada”, disparou o senador petista Jean Paul Prates (RN) sobre o destino do agora ex-ministro da Saúde.

Ventila-se a possibilidade da criação de um ministério apenas para poder blindar o general da Justiça comum – ele é alvo de um inquérito do STF. “Em um de seus primeiros atos, Bolsonaro anunciou a redução no número de ministérios alegando que era preciso ‘enxugar’ a máquina pública. Garantiu que não iria acomodar colegas e que não aceitaria a ‘velha política’ do toma lá, dá cá. Era só mais uma bravata”, disse o senador.

Marcelo Queiroga tomou posse como ministro nesta terça-feira, numa cerimônia a portas fechadas em Brasília. “Se Pazuello cometeu irregularidades à frente do combate à pandemia, precisa ser investigado com todo rigor e se comprovadas as falhas ou crimes deve ser punido”, argumenta o senador, que cobra a abertura de uma CPI para averiguar as irregularidades na condução da crise sanitária.

Em tempo, Pazuello foi exonerado nesta terça do ministério. Seu novo cargo no governo, se terá mesmo algum, ainda não foi definido.