Biografia ilustrada apresenta a história da cientista Marie Curie

A editora SM Educação lança nos próximos dias a biografia ilustrada “Marie Curie no país da ciência”, escrito por Irène Cohen-Janca e ilustrado por Claudia Palmarucci.

A obra, voltada ao público juvenil, conta a história de Maria Sklodowska, mais tarde conhecida como Marie Curie, uma das maiores cientistas de todos os tempos.

A biografia ilustrada conta a história da vida familiar e profissional da polonesa, além de abordar temas como o protagonismo feminino, o preconceito de gênero, a determinação e resiliência na busca de objetivos e a solidariedade e a responsabilidade perante o outro.

“Marie Curie no país da ciência” é uma das obras vencedoras do prêmio Bologna Ragazzi em 2020, um dos mais importantes prêmios do mercado infantojuvenil mundial, e será publicada em diversos países.