Bíblia digital alavanca faturamento de editoras durante a pandemia

Passados nove meses da pandemia, o setor editorial brasileiro colhe os resultados de ter se voltado para o digital durante a pandemia.

O livro campeão de vendas em quase todo o planeta, a Bíblia Sagrada, não só continua a apresentar um bom desempenho de vendas no formato impresso, como alcançou uma trajetória impressionante no ambiente digital, em aplicativos de leitura e em áudio.

Segundo o gestor de operações da Editora Mundo Cristão, Renato Fleischner, em momentos de pico, a receita do segmento contabilizou 5% do faturamento total com obras digitais. “Trata-se de um resultado surpreendente, pois não estamos falando de substituição de faturamento, uma vez que a venda de obras impressas não caiu em 2020. Em vez disso e contra todos os prognósticos, experimentou crescimento”, contabiliza.

A Mundo Cristão já converteu cerca de 100 obras em audiolivro, incluindo os 66 livros da tradução da Bíblia, que já alcançou mais de 2 milhões de usuários. Para 2021, já estão em produção outras 12 obras.