Bento vai à Europa para conferência de energia nuclear

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o país marchando para um racionamento no sistema elétrico, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai viajar para Viena, na Áustria, entre os dias 18 e 22 deste mês para participar da 65ª Conferência-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica.

O ministro também terá reuniões com ministros de outros países para tratar de “oportunidades de investimentos no setor nuclear do Brasil”.