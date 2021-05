Bento passa dia de votação da privatização da Eletrobrás longe de Brasília

No dia em que a Câmara dos Deputados aprovou o texto da privatização da Eletrobrás, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deu expediente no Espírito Santo, onde visitou empresas mineradoras do setor de mármore e pedras ornamentais.

Na agenda de ontem do ministro consta que ele começou um tour, às 9hs, por sete empresas, que terminou no fim do dia com uma visita à Samarco.