Belo exemplo: deputados aglomerados e sem máscaras no avião presidencial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupo de parlamentares mineiros pegou carona no avião da Presidência da República hoje para um ato de Jair Bolsonaro no Vale do Jequitinhonha.

Todos convidados do Planalto.

Mas a prudência mineira passou longe.

Aglomerados na aeronave, muitos deles não usavam máscara: Eros Biondini (PROS), Fábio Ramalho (MDB), Junio Amaral (PSL), Igor Timo (Podemos) e Greyce Elias (Avante).

Na imagem tem um deputado do Piauí, Júlio César (PSD), com máscara no queixo. Ele tem 72 anos.

Bolsonaro passou para cumprimentá-los durante o voo. Claro, sem máscara também.