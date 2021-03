Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Departamento de Organização do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central, aprovou processo do Banco XP S.A., alterando o capital da instituição de 100 milhões para 600 milhões de reais.