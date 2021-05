BB Seguros e startup oferecem seguro de vida a 50 mil caminhoneiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A plataforma CargOn firmou parceria com a BB Seguros para oferecer seguro de vida aos motoristas que realizam o transporte de cargas identificadas e cadastradas pela plataforma da startup.

O “seguro de vida por dia”, no valor de 50.000 reais, oferece cobertura por todo o período da viagem para o caso de morte ou invalidez por acidente. A plataforma investe 3 reais por dia no serviço, por cada caminhoneiro segurado.

A CargOn tem 50.000 caminhoneiros cadastrados na plataforma. Todos que realizarem o transporte de cargas identificadas e cadastradas pela plataforma da startup estarão assegurados pela apólice.

Em breve, o benefício também será estendido para os fretes de outras transportadoras parceiras da CargOn, como um produto opcional aos motoristas das cargas.

“O caminhoneiro enfrenta muitos perigos em seu dia a dia de trabalho, incluindo estradas mal conservadas e a falta de segurança, acarretando no roubo de cargas, e nossa maior preocupação é com a vida desses profissionais e suas famílias. Por isso, saímos na frente e firmamos uma parceria pioneira com a BB Seguros para oferecer essa apólice aos nossos parceiros”, afirma Denny Mews, fundador e CEO da CargOn.