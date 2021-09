Bayer pagará R$ 180 mil por soluções em saúde e agricultura

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Bayer dará 180.000 reais em prêmios em um concurso pelas melhores soluções de inovação a serem aplicadas nas áreas da saúde e da agricultura. Serão seis premiações de 30.000 cada na premiação chamada “Mentes da Inovação”.

O objetivo é selecionar projetos inovadores de produtos, soluções ou modelos de negócios que gerem impacto econômico e social.

As inscrições começam no próximo dia 8 e a premiação será em 24 de novembro. O concurso é destinado a pesquisadores e estudantes do setor.

O prêmio marca a comemoração dos 125 anos da presença da Bayer no Brasil. A iniciativa tem apoio da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras.

As inscrições podem ser feitas aqui.