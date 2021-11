Barroso vai a Harvard debater com autor de ‘Como as democracias morrem’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Luís Roberto Barroso estará nesta terça-feira na Faculdade de Direito de Harvard para participar de um debate com o cientista político e professor Steven Levitsky, autor de “Como as democracias morrem” — um dos títulos internacionais mais discutidos no mundo nos últimos tempos diante da crise democrática pela qual passam diversos países.

A conversa terá como mote o crescimento do populismo e caminhos para manutenção da estabilidade democrática nessas nações sob constante ameaça.

Esta será a segunda vez apenas em novembro que o ministro do STF, que atualmente preside o TSE, é convidado para um evento em Harvard. No domingo passado, debateu com o professor Michael Sandel, de “Justiça: o que é fazer a coisa certa” sobre o papel das Supremas Cortes nas democracias.

O evento será apenas para alunos e professores de Harvard, sem acesso ao público ou à imprensa.