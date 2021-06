Barroso vai à Câmara para debate sobre reforma eleitoral e voto impresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso participa logo mais de um debate na Câmara dos Deputados para discutir as propostas de reforma eleitoral e de implantação do voto impresso que estão em tramitação em duas comissões na Casa.

A comissão geral, no plenário da Câmara, está marcada para começar às 9h. O presidente Arthur Lira também confirmou presença. A relator da reforma eleitoral, Renata Abreu, vai falar sobre o projeto em gestação, que deverá incluir cotas para mulheres no Legislativo.

Já a discussão sobre a adoção de urnas eletrônicas que imprimam os votos, para permitir auditagem das eleições, deve opor bolsonaristas que defendem a medida a Barroso, que já se manifestou contra a ideia e terá tempo para responder os deputados. A PEC em análise é de autoria da deputada Bia Kicis.