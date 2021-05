Barroso prorroga investigação contra senador da cueca

A investigação contra o senador Chico Rodrigues, encontrado pela PF em Boa Vista (RR) com um “volume retangular na parte traseira” da bermuda — 33 mil reais em dinheiro — em outubro do ano passado, foi prorrogada por mais 60 dias. O relator do inquérito no STF, ministro Luís Roberto Barroso, deferiu pedido da PGR pela concessão de prazo maior para prosseguimento das diligências.

A Procuradoria-Geral da República também pediu manifestação da autoridade policial sobre a utilidade e conveniência da apuração em um único inquérito dos dois eventos objetos da investigação, “a fim de se eleger a solução que acarreta maior eficiência nas investigações dos fatos possivelmente ilícitos”. Barroso também atendeu a solicitação.