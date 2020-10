Barroso aguarda notificação de afastamento para reavaliar decisão

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, irá aguardar o envio oficial do afastamento do senador Chico Rodrigues do mandato por 90 dias para reavaliar se mantém ou não o julgamento do caso no plenário do tribunal.

Na semana passada, Barroso determinou o afastamento do parlamentar flagrado com 30 mil reais na cueca por exatamente 90 dias e enviou sua decisão para ser submetida ao plenário, em sessão marcada para amanhã.

Com a iniciativa de Rodrigues em se afastar, a assessoria de Barroso informou que o ministro analisará o que fazer.

No campo das possibilidades, Barroso pode manter o afastamento, deixar no plenário para julgamento ou pedir retirada da pauta.