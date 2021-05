Banco24Horas investe no saque digital, sem cartão

Com o Pix e WhatsApp na concorrência desse novo mercado de transferências bancárias, o grupo Tecban, que mantém os 23.000 caixas do Banco24Horas país afora, resolveu investir no Saque Digital.

Disponível para os clientes de cerca de 100 instituições financeiras, considerando fintechs e bancos digitais, a solução já permite o saque em dinheiro sem a necessidade de um cartão físico ou uso de biometria, acessando via QR Code ou Token.

Agora, a TecBan aprimora a experiência do cliente com a adição de telas de orientação que permitem que usuários realizem as transações de forma autoguiada. A transação é iniciada no aplicativo do banco ou conta digital, antes de seguir para a finalização da transação no caixa eletrônico.