Banco gaúcho mira inclusão digital de professores e alunos da rede pública

Os desafios e desigualdades do ensino remoto evidenciados pela pandemia da Covid-19 levaram o Banrisul a lançar uma linha de crédito para facilitar o acesso de professores e alunos da rede pública do Rio Grande do Sul a equipamentos como notebooks, tablets e smartphones.

O banco gaúcho está decidiu oferecer condições de pagamento mais acessíveis para a compra dos materiais, com financiamento de 100% do valor — limitado a 7.000 reais. Além disso, não há tarifas de contratação e o parcelamento pode ser feito em até 24 vezes. Também fazem parte da linha de crédito a compra de impressoras, softwares e leitores digitais, que podem ser adquiridos em qualquer loja.

Segundo o presidente da instituição financeira, Cláudio Coutinho, o principal foco desta modalidade é a inclusão digital. “Precisamos estar atentos ao que acontece na sociedade e buscar soluções que estejam efetivamente em sintonia com o desenvolvimento humano, econômico e intelectual. A educação é a base e, no Brasil, precisamos olhar para isso com mais sensibilidade. Começamos pelo Rio Grande do Sul, mas queremos que essa iniciativa alcance outros estados. É tempo de união e se mais instituições financeiras fizerem a sua parte, teremos muitos benefícios, entre eles a redução da evasão escolar”, afirma.

A linha de crédito também está disponível para pais de alunos e estudantes que possuem conta no banco, além de professores da rede privada.