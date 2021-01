Banco Central dá aval para Caixa criar seu banco digital

Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, acaba de obter aval do Banco Central para criar o banco digital da instituição.

A próxima etapa do processo para a constituição do novo braço da Caixa será a reunião de documentos.

O banco digital da Caixa já nascerá vedete no mercado, com 105 milhões de contas e terá uma mulher no comando: Thays Sintra, a vice-presidente de Logística da Caixa que acaba de sair do cargo para se dedicar ao banco digital.