O Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central autorizou o Banco XP S.A. a instalar uma agência nas Ilhas Cayman.

O capital destacado da nova unidade do XP é de 10 milhões de dólares, pouco mais de 50 milhões de reais.

A autorização do BC para a filial foi concedida no dia 25 do mês passado, mas só foi publicada na última segunda-feira.