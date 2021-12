Bancada que Paes pretende eleger no ano que vem terá Bebeto e Deley

O grupo de Eduardo Paes, que trabalha para se consolidar como uma nova força política no Rio, pretende filiar ao PSD o ex-atacante da seleção brasileira Bebeto de Oliveira.

Atualmente deputado estadual pelo Podemos de Sergio Moro, ele irá se juntar ao partido de Gilberto Kassab na janela do ano que vem para disputar a uma vaga como deputado federal.

Paes prometeu a Kassab que elegeria uma bancada na Câmara de pelo menos 10 deputados do Rio para servir de apoio ao nome do senador Rodrigo Pacheco, que será o concorrente do partido nas eleições presidenciais no ano que vem.

Outro ex-jogador da seleção que também disputará a uma vaga na Câmara pelo grupo de Paes é o meio ex-campista da seleção e o do Fluminense Wanderley de Oliveira, conhecido como Deley. Ele, que já foi deputado federal pelo PTB de Roberto Jefferson, está atualmente sem mandato e migrará para o PSD no ano que vem.