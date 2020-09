Bancada evangélica rejeita ser comparada a Flordelis

Com a repercussão das investigações sobre o assassinato do marido da deputada Flordelis, a bancada evangélica da Câmara dos Deputados resolveu sair em defesa…dos evangélicos.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Frente Parlamentar Evangélica rechaçou o que chamou de “comportamento anticristão, antiético, reprovável e repugnante daqueles que tentam nivelar o segmento evangélico do Brasil pelo ocorrido com a deputada federal Flordelis”.

O grupo presta solidariedade às famílias “do povo evangélico do Brasil e do genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo” que, segundo os deputados, nada têm “a ver com práticas tão deploráveis e repugnantes como as que parecem ter sido protagonizadas pela deputada”.

A Frente afirma que não pretende “fazer pré-julgamento, pelo contrário, muito nos alegrará se ao final do processo, restar-se comprovada a inocência da deputada”. Mas admite que até o momento, “nenhum fato favorável a deputada foi apurado, muito pelo contrário”.

“Não é natural nem aceitável que alguém que se intitule Cristão possa cometer ato tão absurdo, como envolver-se em um assassinato brutal que chocou o Brasil”, apontam os deputados, que dizem estar “orando” pela colega.