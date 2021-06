Baluarte do carnaval e filho gravam samba que foi censurado pela ditadura

Pela primeira vez, Zé Katimba e Inácio Rios, pai e filho queridos no universo do samba, gravarão uma canção juntos.

E não é qualquer obra. A faixa É preciso resistir, composta por Katimba e Jorge Luiz na década de 1960, foi censurada pela ditadura militar, mas agora, livre, ficará para a eternidade marcada na voz da dupla no novo álbum de Inácio, Correr pelo certo, com treze faixas, sendo sete autorais, que será lançado no dia 16 de julho.

Zé Katimba, baluarte do samba, do carnaval e fundador da Imperatriz Leopoldinense, celebra ótima fase de seu herdeiro, conhecido por parcerias com grandes nomes da nova geração, com Mosquito, Arlindinho, João Martins, entre outros.