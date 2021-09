Ballet de Paraisópolis participa de evento da embaixada chinesa no Brasil

A Embaixada da China no Brasil e os consulados-gerais em São Paulo, Rio e Recife promoverão uma apresentação de dança no próximo dia 25 para marcar as comemorações dos 72 anos da República Popular da China e dos 100 anos do partido comunista do país. Por conta da pandemia, o evento será online, com transmissão no canal da embaixada no YouTube.

Haverá a apresentação de um grupo de bailarinos da Academia de Dança de Pequim e também de 22 integrantes do Ballet de Paraisópolis, que, devido às restrições sanitárias, estão há cerca de 570 dias sem se apresentar. Segundo os organizadores, o evento é também para celebrar a relação de “cooperação e amizade” entre os dois países, assim como promover a interação das duas culturas.

Estão previstas falas do embaixador chinês Yang Wanming e de políticos locais, além de saudações de cidadãos brasileiros com simpatia ou alguma ligação com a China, caso de Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que é parceiro da China no desenvolvimento da CoronaVac, e dos atletas que vão disputar as Olimpíadas de Inverno em Pequim no ano que vem. Também está prevista a participação da poeta Cida Pedrosa, vencedora do prêmio Jabuti no ano passado.