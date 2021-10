Ballet Dalal Achcar fará apresentação no Cristo Redentor nesta quinta

O Ballet Dalal Achcar fará uma apresentação na noite desta quinta-feira no alto do Cristo Redentor, no Rio. O espetáculo, que será transmitido a partir das 20h pelas redes do santuário do monumento, é parte das comemorações de 90 anos da estátua. A companhia tem 45 anos e é considerada uma das mais tradicionais do Rio. A apresentação é parte de uma parceria com o Instituto Cultural Vale, que patrocina a reforma do monumento e a companhia de ballet. A apresentação terá no repertório clássicos como “Valsa sem nome”, de Baden Powell, “As Horas”, de Philip Glass e Montserrat Caballé e “Laudamus Te”, de Vivaldi.