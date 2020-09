Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi (SP) está reunido na tarde desta terça com a bancada do partido na Câmara e dirigentes da legenda.

Na sede do MDB, no Lago Sul, em Brasília.

Assunto: sua candidatura à presidência da Câmara.

Parlamentares levaram relação com nomes dos 513 – o chamado “carômetro” – pares da Casa que formam o universo eleitoral.