Aziz promete relatório final da CPI para 19 de outubro

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz, anunciou há pouco que o relatório da comissão em elaboração por Renan Calheiros será apresentado no dia 19 de outubro e votado pelos membros do colegiado no dia seguinte.

Na semana que vem, a CPI terá uma última rodada de depoimentos, com a previsão de pelo menos três oitivas, segundo Aziz. A proposta, que deve ser votada ainda nesta quinta, é ouvir o executivo da BTC Log Carlos Alberto Sá, na terça, um médico da Prevent Senior, na quarta, e um representante da ANS, na quinta.

A última oitiva seria, portanto, no dia 7 de outubro. O relator teria pelo menos 11 dias para elaborar a versão final do relatório. Aziz disse que não pretende chamar mais ninguém para depor a menos que surja um fato novo a ser apurado. Atores de casos que já estão no foco da CPI não serão chamados mais a depor. Renan agradeceu o prazo dado pelo presidente.

Nesta quinta, a CPI ouve o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, suspeito de financiar esquemas de disparo de desinformação sobre a pandemia. Aziz observou, no início da oitiva, que na sala da comissão havia poucos senadores da base governista, muito menos do que na audiência de quarta com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, cujo depoimento levou à comissão até Flávio Bolsonaro, suplente da CPI que estava sumido das sessões. O filho 01 do presidente Jair Bolsonaro só costuma dar as caras na comissão quando os depoentes podem dizer coisas que venham a constranger o governo de se seu pai.

Aziz comentou que o depoente desta quinta havia sido abandonado pela base do governo e que o “véio da Havan” teve mais prestígio. No início do depoimento do empresário, Marcos Rogério era o único da tropa de choque governista na sala.