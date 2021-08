Aziz pede a Pacheco para interpelar Braga Netto por denúncia de senador

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz, solicitou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que peça esclarecimentos ao ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, a respeito de denúncias feitas pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) no início dos trabalhos desta terça-feira, 3, na comissão.

Carvalho afirmou que soube por um amigo no Sergipe que um coronel da reserva do Exército e um oficial da ativa estariam investigando sua vida pessoal no estado. Segundo o parlamentar, o motivo da investigação seria tentar descobrir algum podre do senador para desmoralizar o seu trabalho enquanto oposição ao governo na CPI.

“Eu quero dizer ao senhor Braga Netto, que foi o emissário do oficial do Exército para fazer espionagem contra um parlamentar, um senador da República, que eu não tenho medo, que eu não abrirei mão das minhas convicções, que eu entrego a minha vida pelas causas que defendo e que ninguém vai me intimidar”, disse Carvalho.

Uma cópia do trecho das notas taquigráficas da sessão com o relato do senador foi anexada por Aziz ao ofício enviado nesta tarde ao gabinete de Pacheco. Aziz pede que Pacheco interpele Braga Netto acerca do “graves fatos relatados” por Carvalho e que “adote as demais providências que compreenda pertinentes”.

Nesta terça, os integrantes da CPI abriram mão de convocar Braga Netto para dar explicações com relação à sua atuação na condução da pandemia quando ele ocupava o posto de ministro da Casa Civil. O objetivo foi evitar forçar a barra com o ministro, cuja relação com a CPI da Pandemia não é boa.