Avião com corregedor da Câmara cai no Pará

Um avião monomotor com o corregedor da Câmara, Paulo Bengtson (PTB), caiu no interior do Pará nesta segunda, no município de Anapu.

Bengtson ganhou notoriedade recentemente ao notificar pessoalmente a deputada Flordelis no processo de cassação aberto após a parlamentar ter sido denunciada como mandante da morte do marido.

Além do parlamentar, segundo a assessoria de Bengtson, estavam na aeronave o piloto, o co-piloto e uma funcionária do sistema penitenciário paraense. O deputado teve ferimentos leves na perna e na cabeça. Os outros integrantes do voo também passam bem.

O avião, como mostra o portal Roma News, ficou bem danificado.