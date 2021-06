Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro acaba de anunciar nas redes a chegada do avião com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen contra o Coronavírus. O imunizante de dose única deve ser distribuído nas capitais do país.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanha a chegada do carregamento no Aeroporto Internacional de Guarulhos.